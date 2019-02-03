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В аэропорту «Домодедово» самолет укатился без пилота 

РИАМО + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В столичном аэропорту «Домодедово» самолет без пилота укатился с места стоянки, воздушное судно оперативно вернули на место без повреждений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.
«Аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолет обратно на место стоянки», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате происшествия воздушное судно не получило повреждений.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , РИАМО
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