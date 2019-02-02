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Российская первоклассница получила сотрясение мозга после удара учительницы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученице первого класса коррекционной школы №13 в Санкт-Петербурге диагностировали сотрясение мозга после того, как ее ударила учительница. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает «Фонтанка».
Как рассказала восьмилетняя девочка, преподавательница ударила ее по голове во время продленки 31 января. После этого школьнице стало плохо, и ей потребовалась помощь врачей. Помимо сотрясения мозга, они диагностировали у ребенка ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму. В результате девочку отправили на больничный.
При этом директор школы Анна Казакова не смогла прокомментировать ситуацию и пояснить изданию, что именно произошло между учительницей и ученицей.
В январе сообщалось, что учительница физкультуры школы в подмосковных Химках санкционировала избиение ученика, который рассердил ее долгим завязыванием шнурков. В результате ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.
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Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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