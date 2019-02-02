Первоклассница получила сотрясение мозга от удара учительницы в Петербурге.
ЧП произошло в коррекционной школе № 13.
Как пишет «Фонтанка», об инциденте стало известно 1 февраля. По словам семилетней девочки, педагог ударила её по голове на продлёнке. Ребёнку стало плохо, его отвели в поликлинику.
По данным телеканала «78», медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.
Сообщается, что педагогу 59 лет. Полиция проводит проверку.