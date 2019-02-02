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Пара отметила праздник на путях и погибла 

360tv.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина и женщина погибли под электропоездом на Кубани. Пара отмечала 41-й день рождения мужчины на путях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.
Авария произошла 1 февраля на перегоне Староминская — Орловка Кубанская, когда электропоезд следовал из Новороссийска в Ростов.
«Со слов машиниста электропоезда, он видел только мужчину, применил звуковой сигнал, экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении СК.
Мужчина скончался в больнице. Позже правоохранители нашли труп девушки 1996 года рождения в колее.
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