Пара отметила праздник на путях и погибла

Мужчина и женщина погибли под электропоездом на Кубани. Пара отмечала 41-й день рождения мужчины на путях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

Авария произошла 1 февраля на перегоне Староминская — Орловка Кубанская, когда электропоезд следовал из Новороссийска в Ростов.

«Со слов машиниста электропоезда, он видел только мужчину, применил звуковой сигнал, экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении СК.

Мужчина скончался в больнице. Позже правоохранители нашли труп девушки 1996 года рождения в колее.