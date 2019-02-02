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Смертоносный прорыв дамбы в Бразилии попал на видео 

Lenta.ru 31 минуту назад
Камера наблюдения зафиксировала момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибло более ста человек. Видео инцидента опубликовало агентство Associated Press.
На записи видно, как сооружение рушится, после чего вокруг растекаются потоки грязи. Рабочие пытаются покинуть место происшествия на машинах.
Дамба принадлежит компании Vale, она сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. 25 января плотина разрушилась, обрушив потоки на жилые дома в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс).
Без вести пропало 238 человек, поиски пострадавших и погибших продолжаются. Власти не исключают, что спасательные работы могут продлиться несколько недель.
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