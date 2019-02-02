«Там свирепствуют ветра, которые сносят людей»

1 февраля в Генпрокуратуре России сообщили о планах проверить уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Сегодня существует 75 версий того, что могло произойти в ненастную ночь 2 февраля ровно 60 лет назад, и прокуроры намерены поставить точку в этой истории. Им предстоит выяснить, что стало причиной гибели девяти туристов, вину за которую в разное время возлагали на диких медведей, пришельцев из космоса и тайное оружие спецслужб. Одно из самых загадочных происшествий XX века вспомнила «Лента.ру»

Риск ради почета

Туристическая группа, получившая название «Хибина» (по некоторым данным, в честь Хибин — горного массива на Кольском полуострове), была организована 22-летним свердловчанином, студентом 5 курса радиотехнического факультета Уральского политехнического института Игорем Дятловым. Несмотря на юный возраст, он имел приличный походный стаж, да и остальные участники группы — девять (изначально планировалось 12) земляков Игоря в возрасте от 19 до 38 лет — не были в этом деле новичками.

Поэтому члены «Хибины» решили совершить путешествие, которому по итогам должна была быть присвоена самая высокая, 3-я категория сложности. Для ее получения следовало пройти минимум 300 километров в зимний период по малозаселенный и труднодоступной местности. Исходя из этих критериев и был составлен маршрут, который согласовали в городском комитете по физкультуре и спорту.

Участники «Хибины» планировали продвинуться на лыжах по северному участку Свердловской области , покорить вершины Отортен и Ойка-Чакур и закончить путь в поселке Визжай. Весь маршрут планировалось уложить максимум в 18 дней, однако по всем расчетам туристы должны были добраться до Визжая за 16 суток. К слову, одновременно с отрядом Дятлова в поход по Северному Уралу вышла еще одна группа, но условия она выбрала не столь экстремальные — более легкий маршрут и 25 суток в пути.

Тропами манси

Роковой для группы Дятлова поход стартовал 23 января. Компания отбыла на поезде в город Серов . Следующим пунктом назначения стал город Ивдель , а затем поселок Визжай, куда дятловцы планировали вернуться после путешествия. Последним пунктом, куда группа добиралась на различных видах транспорта, стал поселок лесозаготовителей. 27 января отряд наконец встал на лыжню — начался самый сложный отрезок похода. Местом первого привала стал поселок 2-го Северного рудника.

Там отряд Дятлова лишился одного из членов — у 21-летнего студента четвертого курса инженерно-экономического факультета Юрия Юдина внезапно разболелась нога (обострился радикулит). Молодой человек тогда был жутко расстроен внезапным завершением своего путешествия. Тогда он еще не знал, что этот недуг фактически спас ему жизнь.

Распрощавшись с Юдиным 28 января, оставшиеся девять участников «Хибины» в 11:45 отправились вверх по реке Лозьва. В 17:30 остановились на ночевку: спали в большой палатке, которая специально для этого путешествия была сшита из двух походных шатров. В следующие дни участники группы продвигались к реке Ауспии, используя тропы манси — загадочной северной народности, ведущей свою летопись еще со времен неолита.

К слову, члены отряда не раз отмечали в своих дневниках, что несмотря на довольно низкие температуры — до минус 24 градусов по Цельсию — реки к этому времени так и не замерзли, что ограничивало возможность отклонения от маршрута. 31 января туристы прибыли к перевалу Лозьвы, но ночевать там побоялись: согласно записи, которую в дневнике сделал Дятлов, на перевале было очень ветрено. Было принято решение спуститься на километр вниз обратно к Ауспии, спокойно переждать ночь, а днем с новыми силами идти дальше.

Ночь на Горе Мертвецов

Наутро, оставив продукты в самодельном лабазе, дятловцы двинулись уже проторенной дорожкой. Их путь лежал на безымянный перевал, расположенный между вершинами 880 и 1079 — последняя также известна как гора Холатчахль. К слову, место это считалось у манси мистическим: по легенде, давным-давно здесь были убиты девять их соплеменников, поэтому массив носил у местных зловещее название Гора Мертвецов (Холат Сяхыл). До нее туристы добрались и даже остановились там на ночлег. Дальнейшее остается загадкой до сих пор…

Тем временем родные и близкие членов группы Дятлова с нетерпением дожидались их триумфального возвращения в Визжай — оттуда лыжники собирались послать в Свердловск телеграмму об успешном прохождении маршрута. Но прошло 10 февраля (на эту дату планировал завершение похода Игорь Дятлов), затем минуло 12-е, считавшееся крайним сроком, а вестей от путешественников все не было. Всеобщая тревога была поднята 15 февраля — в день, когда группа Дятлова должна была вернуться домой и сойти с поезда в Свердловске. Родственники и коллеги членов отряда связались с администрацией Визжая, чтобы выяснить, объявились ли в поселке походники. Ответ прогремел как гром среди ясного неба: из группы Дятлова не вернулся никто.

Поиски пропавших без вести начались 20 февраля. До этого долго не могли разобраться с передвижениями туристов: оказалось, что Игорь Дятлов случайно прихватил с собой все три экземпляра «маршрутки». В этих книжках были указаны все планируемые перемещения туристического отряда, и по правилам одна копия должна была остаться в спортклубе. В итоге помогли друзья и родные туристов: сестра одного из походников — 24-летнего студента физико-технического факультета Александра Колеватова — вспомнила, что ее брат делился подробностями путешествия с замначальника «Унипромедь» Игнатием Рягиным.

В спешном порядке Рягин был разыскан и по памяти воспроизвел весь маршрут. Дальнейшее было делом техники. По следам дятловцев выступили 12 поисковых отрядов (походники, военные, местные жители). Через некоторое время к ним подключилась авиация.

Пропавшие в горах

Первой удачей принято считать обнаружение засыпанной снегом палатки, которая стояла на довольно пологом склоне перевала: 10-15 (по другим данным 30) градусов. Плачевного состояния пристанища дятловцев было невозможно не заметить — вся ткань была изрезана ножом. К слову, это обстоятельство сразу же породило одну из центральных версий произошедшего: на туристов было совершено нападение. Были даже очерчены подозреваемые — несколько семей манси. И неизвестно, как бы закончилось дело для аборигенов, если бы не результаты экспертизы. Они показали, что палатку резали не снаружи, а изнутри: кто-то из туристов хотел как можно быстрее выбраться наружу. Однако возбужденное с началом поисков уголовное дело по статье «Убийство» было прекращено лишь в мае 1959 года.

Из воспоминаний одного из членов поискового отряда Бориса Слобцова:

«На снегу были видны следы ног людей, идущие от палатки, причем было видно, что следы оставлены ногами без обуви. В метре от палатки по направлению следов обнаружили отдельные тапочки от разных пар, лыжные шапочки и другие мелкие предметы. Я не обратил внимания, сколько было следов, но следует отметить, что следы вначале шли кучно, рядом друг с другом, а дальше расходились».

Внутри палатки среди прочего нашли смерзшиеся одеяла, рюкзаки, куртки, ведра, печку, несколько мешочков с сухарями, топор и пилу. Но тел не обнаружили, и у поисковиков еще теплилась надежда найти дятловцев живыми. Таять она начала после того, как 26 февраля около большого кедра на границе леса, примерно в 1,5 километрах от палатки, поисковики нашли на два тела — 21-летнего студента 4-го курса радиотехнического факультета Юрия Дорошенко и 23-летнего выпускника строительного факультета Георгия Кривонищенко. На обоих не было верхней одежды, молодые люди были раздеты практически до нижнего белья.

Из протокола осмотра места происшествия:

«Кривонищенко Георгий лежит лицом вверх, одет в рубашку ковбойка, порваны кальсоны. Голова откинута, глаза закрыты, рот закрыт, губы сжаты, правая рука заброшена за голову, левая рука согнута, кисть приподнята над грудью. Правая нога вытянута, левая слегка согнута в колене. Правая нога разута, на левой надет порванный коричневый носок, другой обнаружен полусгоревшим у костра. На тыльной стороне левой ладони содрана кожа. Между пальцами кровь. Указательный палец ободран. Кожа на голени левой ноги содрана, выступила кровь. Других телесных повреждений при внешнем осмотре не установлено.

Рядом лежит другой труп (Дорошенко Юрий) животом вниз. Одет в ковбойку, синие трусы, под ними кальсоны голубого цвета — порваны. На ногах шерстяные носки, сверху — порванные трикотажные носки. Ухо и нос в крови, губы окровавлены. На левой руке средний палец окровавлен».

Снежные могилы

Не успели поисковики прийти в себя от страшной находки, как с плохими вестями объявились охотники-манси: в 300 метрах от кедра они нашли тело Игоря Дятлова. В отличие от Кривонищенко и Дорошенко, он был полностью одет, что, впрочем, не спасло его от гибели. Все трое скончались от переохлаждения. Такую же причину смерти зафиксировали и у одной из двух девушек — 22-летней одногруппницы Дятлова Зинаиды Колмогоровой.

Ее тело на 330 метров выше тела Игоря нашла собака: отчего-то на ногах студентки не было обуви, на лице — следы крови из носа.

5 марта при помощи специальных зондов было найдено место гибели пятого участника группы — 23-летнего выпускника механического факультета Рустема Слободина. Молодой человек при непонятных обстоятельствах получил травму черепа и так же, как Колмогорова, незадолго до смерти перенос носовое кровотечение. Его тело скрывала 20-сантиметровая толща снега.

Не один месяц ушел на то, чтобы найти тела оставшихся четверых дятловцев. Сначала поисковая группа при помощи зондов вдоль и поперек исследовала снежные насыпи в радиусе нескольких сот метров от кедра. Но тщетно. Трупы удалось найти лишь в мае, когда начал таять снег: 20-летняя студентка 4 курса строительного факультета Людмила Дубинина, 23-летний выпускник строительного факультета Николай Тибо-Бриньоль, 38-летний выпускник института физкультуры Белорусской СССР Семен Золотарев и Александр Колеватов пытались найти убежище в 75 метрах от кедра, в устье ручья.

Они даже успели вырыть в снегу небольшое убежище и организовать настил из веток пихты и березы. Но по роковой случайности свод убежища рухнул, похоронив туристов под двухметровой толщей снега. Дубинина, Тибо-Бриньоль и Золотарев получили серьезные травмы — переломы ребер и травмы головы, которые и стали причиной смерти. Колеватов, как и пять его товарищей, замерз насмерть.

Пир конспирологов

На данный момент существуют десятки версии произошедшего — от паранормальных явлений до нападения медведя и криминала: гибели туристов от рук беглых зеков, манси, браконьеров и так далее. Главной интригой остается причина спешки, в которой группа Дятлова покидала палатку. Ведь многие выскочили наружу разутыми, несмотря на то, что все валенки были выстроены в ряд в одном месте. Второй интересной деталью является тот факт, что на одежде некоторых погибших обнаружены следы радиации.

В связи с этим появились конспирологические теории, по которым дятловцы случайно попали на место испытания спецслужбами тайного оружия. Эти домыслы косвенно подтверждались местными жителями, которые в ночь на 2 февраля (когда, по заключениям экспертов, погибли лыжники) видели в небе яркую вспышку — «огненный шар».

Впрочем, большинство все-таки предпочитает верить в более прозаичные и логичные версии. Согласно одной из них, к гибели группы Дятлова привел разгул стихии — якобы туристов сбил с ног и дезориентировал сильнейший порыв ветра. К слову, о возможной непогоде походников предупреждал повстречавшийся им 25 января лесничий Иван Ремпель:

«Когда я знакомился с их маршрутом, то высказал свое мнение, что в зимнее время идти по уральскому хребту опасно. Там имеются большие ущелья, ямы, в которые можно провалиться, и, кроме того, там свирепствуют сильные ветры, которые сносят людей».

Роковой переплет

Одно из самых логичных объяснений гибели группы Дятлова выглядит так: на палатку с туристами обрушился снежный наст, движение которого дятловцы ненароком вызвали, устанавливая укрытие. Опасаясь погребения под лавиной, походники разрезали палатку, выбрались наружу и отправились вниз к реке. Около кедра члены отряда решили оставить Кривонищенко и Дорошенко, чтобы они развели огонь.

Остальные туристы тем временем двинулись к ручью, где начали работать над укрытием в снегу и настилом внутри него. А когда они закончили и вернулись к кедру, то нашли там лишь тела замерзших товарищей, которые так и не смогли развести костер. О тщетных попытках, к слову, свидетельствовали обожженные руки Георгия и Юрия, а также куски полусгоревшей одежды, которую те пытались использовать в качестве розжига. Шокированные туристы, которые к тому же ужасно замерзли, сняли с их тел теплую одежду, которую распределили между собой.

Затем оправились обратно к пещере, но едва улеглись на настилы, как произошло обрушение, так под снежными завалами оказались Дубинина, Тибо-Бриньоль и Золотарев. Слободин получил сильный удар по голове, который привел к трещине в черепе, но остался в сознании и недооценил всю тяжесть своего состояния.

Погребенных заживо удается откопать, но состояние пострадавших критическое: у Дубининой и Тибо-Бриньоля переломаны ребра, Семен Золотарев получил перелом основания свода черепа. Дятлов, Колмогорова и Слободин решают отправится к палатке за медикаментами, оставив на месте Колеватова. Однако отважная троица замерзает, так и не добравшись до перевала. Та же скорбная участь ожидает покалеченных туристов и пытавшегося им помочь Колеватова.

***

В связи с трагическими событиями ранее безымянная местность обрела свое название — перевал Дятлова. О страшных событиях там напоминает небольшой мемориал с фотографиями и именами погибших.

По некоторым данным, партийные деятели планировали захоронить дятловцев в братской могиле на кладбище в Ивделе, но этому воспротивились родственники погибших. Последний приют отважные туристы нашли на двух городских кладбищах Свердловска (ныне Екатеринбурга): могилы Дятлова, Слободина, Колмогоровой, Дорошенко, Дубинина, Колеватова и Тибо-Бриньоля находятся на Михайловском кладбище, а Золотарев и Кривонищенко упокоились на Ивановском.

На Михайловском кладбище также находится могила чудом избежавшего гибели в 1959 году члена «Хибины» Юрия Юдина. Он прожил долгую жизнь, некоторое время был председателем одного из городских турклубов и занимал должность заместителя главы города Соликамска по экономике. Последний член группы Дятлова скончался в 2013 году.