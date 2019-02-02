В деле о гибели группы Дятлова — сенсационный поворот

Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура вновь начала расследование причин трагедии. В ведомстве подчеркнули: из 75 версий произошедшего на Северном Урале будут проверены три природные — лавина, так называемая "снежная доска" и ураган. Между тем в фонде памяти группы Дятлова уверяют: у них есть доказательство того, что еще за двенадцать дней до обнаружения первых тел следователи знали о гибели туристов. Это, хоть и косвенно, подтверждает ряд альтернативных версий. По одной из них, смерть дятловцев была инсценирована, а место происшествия зачищено, чтобы скрыть свидетельствующие об испытаниях секретного оружия улики.

Семь десятков версий

Двадцать третьего января 1959 года группа из девяти студентов Уральского политехнического института под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход. Путь туристов лежал на североуральские горы Отортен и Холатчахль. Поход был рассчитан на 16 дней, 12 февраля дятловцы должны были дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай — и отправить телеграмму в институтский спортклуб. Но никаких вестей от них не пришло. Поисковую операцию начали 20 февраля. Двадцать шестого нашли разрезанную туристическую палатку, а на следующий день в полутора километрах от нее — первых погибших, Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Причем оба были раздеты до нижнего белья, лежали около костровища.

В следующие дни откопали еще троих — самого Дятлова, Зину Колмогорову и Рустема Слободина. Остальных членов группы сумели найти лишь в мае, когда начал сходить снег. Двадцать шестого февраля по факту гибели студентов было возбуждено уголовное дело, однако спустя три месяца его прекратили. "Учитывая отсутствие на трупах телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии", — говорилось в постановлении.

Но что это за "стихийная сила", которая заставила ребят разрезать палатку и кинуться на лютый мороз без одежды и обуви? И почему у Люды Дубининой и Семена Золотарева оказались сломаны ребра, а у Тибо-Бриньоля — пробит череп? Все эти вопросы породили множество криминальных версий гибели дятловцев. Например, было выдвинуто предположение, что их убили представители племени манси, для которых гора Холатчахль имеет ритуальное значение. Предполагалось также, что с туристами могли расправиться браконьеры из числа сотрудников МВД — якобы участники группы стали невольными свидетелями преступлений милиционеров.

Есть и совсем конспирологические версии. По одной из них, группа могла попасть в эпицентр испытания некоего нового оружия, к примеру ракеты. Ее падение могло как спровоцировать лавину, которой накрыло туристов, так и стать непосредственной причиной их гибели. Так, екатеринбургский журналист Анатолий Гущин предположил, что дятловцы стали свидетелями испытания нейтронной бомбы, после чего в целях сохранения государственной тайны их смерть была инсценирована, а место трагедии зачищено. В пользу этой версии также говорит тот факт, что на отдельных образцах одежды было обнаружено несколько завышенное количество радиоактивных веществ.

Возможно, эта версия не так фантастична, как кажется. Некоторое время назад писатель и исследователь загадки перевала Дятлова Олег Архипов объявил о существовании записки, которую прокурор города Ивдель Василий Темпалов (именно он возбуждал дело) оставил следователю по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Владимиру Коротаеву . Из этой служебки можно сделать вывод: о гибели группы в областной прокуратуре знали еще до официального обнаружения тел.

Ошибся на двенадцать дней

Записку вместе со множеством других бумаг передала Архипову вдова Владимира Коротаева. Датирована она 15 февраля 1959 года. Говорится в письме о том, что Темпалова срочно вызвали в Свердловск "для доклада заметителю прокурора РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов".

Получается, еще за 12 дней до обнаружения тел в прокуратуре знали, что дятловцы мертвы?

Еще один любопытный момент. В записке Темпалов просит Коротаева допросить одного свидетеля "по вопросу, говорил ли начальник туристской группы Дятлов (который погиб) о том, что они вернутся в Вижай не 12/II 59 г., а 15/II 59 г. "

"Эту записку я нашел еще в сентябре 2016 года. Но не спешил представлять ее широкой общественности. Я понимал, что нужно иметь железобетонные доказательства подлинности. За это время были проведены две экспертизы: почерковедческая и научно-техническая. Первая показала, что записку действительно составлял Василий Темпалов. Вторая подтвердила подлинность документа и тот факт, что в текст не были внесены изменения. Все исследования проводились в Уральском региональном центре судебной экспертизы", — объяснил РИА Новости Олег Архипов.

Да, можно предположить, что прокурор Ивделя просто перепутал месяц. Но февраль в записке упоминается в нескольких местах. В одном дата 15 февраля зачеркнута, а вместо нее поставлена другая — 16 февраля. В этом абзаце письма Темпалов просит Коротаева следить за делом некоего Рееба, по которому "16/II 59 г. должен быть вынесен приговор".

"Ошибиться в дате может любой человек. Но ошибиться в нескольких местах? Да еще и зачеркнуть, а потом снова поставить неправильную дату — это уже из области фантастики", — аргументирует Архипов.

"Разгадка — в результатах химической экспертизы"

За почти десять лет, что писатель занимается исследованием загадки перевала Дятлова, у него накопилось множество вопросов по этому делу. Но главный — почему из материалов исчезли результаты гистологического и химического исследования фрагментов внутренних органов туристов.

"Судмедэксперт Борис Возрожденный, когда проводил вскрытие первых пяти найденных на перевале тел, отправлял фрагменты тканей в Свердловск на химическое и гистологическое исследование. Об этом есть отметка в медицинских документах. И в Свердловском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, по моим данным, эти исследования провели. У меня даже есть фамилии судебных химиков — Деминова и Чащихина. А вот акта с результатами в деле нет. Зачем его изъяли, что было в этом документе?" — задается вопросом Архипов.

Кроме того, по утверждению писателя, расположение трупных пятен на телах некоторых погибших не совпадает с положением тел на момент их обнаружения.

"Например, Юрий Дорошенко лежал лицом вниз, Зина Колмогорова — на боку. А трупные пятна были обнаружены на задней поверхности туловищ. Я консультировался с судебными медиками, они сказали, что такого быть не может", — недоумевает Олег.

Также исследователя настораживает присутствие в Ивделе в дни проведения поисковой операции командующего Уральским военным округом.

"Очевидцы говорят о большом количестве высокопоставленных военных в городе в те дни. Зачем они приехали? Вряд ли для того, чтобы контролировать поиски девятерых замерзших туристов", — замечает писатель.

При этом Олег Архипов скептически относится к версии, что тела дятловцев могли перенести да и вообще инсценировать их гибель: "Это очень широкомасштабные манипуляции. Для кого они? Все равно в те времена дело было секретным, никто не мог предположить, что рухнет Советский Союз и информация окажется в свободном доступе".

В то же время природный характер гибели дятловцев Архипов исключает: "Не хочу впадать в конспирологию, но, на мой взгляд, разгадка этой трагедии — в изъятой судебно-химической экспертизе. Если бы в ней ничего шокирующего не было, результаты не нужно было бы прятать".

"Ошибся машинально"

В прокуратуре все эти доводы называют несостоятельными. Как раз для того, чтобы исключить спекуляции на теме гибели дятловцев, и возобновили расследование. Начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков (именно он руководит проверкой) во время эфира на официальном канале ведомства рассказал, что в ближайшее время группа следователей и экспертов вновь отправится на место трагедии, после чего будут назначены новые экспертизы — пока их планируется девять.

"Главной будет ситуационная. Она расскажет о том, возможно ли, разрезав палатку, покинуть ее, можно ли сделать это всем вместе или только по очереди. Возможно ли спуститься с горы, а потом подняться обратно в палатку. Ответы на эти вопросы можно будет получить после поездки на перевал в зимний период, поскольку нужно оценить обстановку, провести замеры", — объяснил Курьяков.

Он также добавил, что из 75 версий гибели группы Дятлова 72 являются несостоятельными. Следствие будет рассматривать только три природные: лавина, так называемая "снежная доска" и ураган. "Эксперты после необходимых замеров современной техникой смогут сказать, возможны ли эти природные явления на месте гибели людей", — поясняет Курьяков.

Что касается обнаруженной Архиповым записки, в прокуратуре уже провели по ней проверку. Все указывает на то, что Василий Темпалов действительно ошибся в дате.

"В письме упоминается гражданин Рееб, приговор ему якобы должны были вынести 16 февраля. Но мы нашли справку о проверке прокуратурой Свердловской области прокуратуры Ивделя. В ней указано, что дело по Реебу было направлено в суд 2 апреля 1959 года. А приговор был вынесен 16 апреля", — рассказал Курьяков.

Объяснение тому, как прокурор Ивделя ошибся сразу в нескольких местах, дал эксперт-психолог. Специалист связал это с тем, что во время написания записки Темпалов думал о событиях февраля, когда погибла группа.