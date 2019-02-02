Работа международного аэропорта Симферополя нарушена из-за тумана

В международном аэропорту Симферополя нарушена работа из-за сильного тумана, который ограничил видимость. В настоящее время несколько рейсов задержаны.

«Туман и ограниченная видимость. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в районе полудня. Командиры трёх рейсов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга приняли решение пока не вылетать из аэропортов отправления, ожидая улучшения погоды», — рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, аэропорт может вернуться к штатному режиму работы к полудню.

31 января в московских аэропортах было задержано и отменено 45 рейсов.