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Работа международного аэропорта Симферополя нарушена из-за тумана 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: ТАСС
В международном аэропорту Симферополя нарушена работа из-за сильного тумана, который ограничил видимость. В настоящее время несколько рейсов задержаны.
«Туман и ограниченная видимость. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в районе полудня. Командиры трёх рейсов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга приняли решение пока не вылетать из аэропортов отправления, ожидая улучшения погоды», — рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
По его словам, аэропорт может вернуться к штатному режиму работы к полудню.
31 января в московских аэропортах было задержано и отменено 45 рейсов.
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Происшествия , Игорь Лаптев , РИА Новости , Симферополь
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