Пытали до конца: МИД сообщил о смерти россиянина на Украине

Причиной смерти в одной из колоний Львовской области Украины россиянина Валерия Иванова стали пытки, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток. Я считаю, что именно этой теме должны уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и вообще всего нашего гражданского общества», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

В свою очередь, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что гражданам РФ, задержанным на Украине, угрожает смертельная опасность.

«Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация в Контактной группе сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что на территории Украины пропал капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, задержанный в марте прошлого года за якобы нарушение украинской границу.

«Соединенным Штатам и Евросоюзу необходимо рассмотреть санкционные меры в отношении Украины, на территории которой системно пропадают люди, в том числе граждане других государств, что является открытым нарушением прав человека, — подчеркнула парламентарий.

«То обстоятельство, что о «пропаже» на территории Украины капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, незаконно задержанного украинскими пограничниками, дружно молчат в Европе, уже никого не удивляет. Отсутствие мировой политической оценки этого факта негативно характеризует существующие международно-правовые институты», — сказала Ковитиди.

По словам члена Совфеда, вместо реальных действий по защите международного права США и их союзники используют угрозы нового санкционного давления на Россию.

«Мотивы США нам хорошо понятны: Россия — независимое суверенное государство, что в настоящих исторических реалиях является политическим достоянием. Для претендующих на мировое господство англосаксов независимость России является раздражающим фактором и расценивается как политической вызов», — пояснила политик.

Утром в пятницу 1 февраля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти россиянина Валерия Иванова в украинской тюрьме.

По данным следствия, 28 декабря 2018 года в город Северодвинск Архангельской области с территории Украины доставлено тело гражданина Российской Федерации 45-летнего Валерия Иванова.

«Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области.

В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела», — указывается в комментарии правоохранительного ведомства.

Дело было возбуждено «в связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины».

«Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу», — подчеркивается в сообщении СКР.

В конце прошлого года Херсонский городской суд продлил арест главы РИА «Новости. Украина» Кирилла Вышинского. В МИД РФ снова потребовали его освобождения.

«Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения», — указывалось в сообщение ведомства.

МИД также призвал международные структуры повлиять на власти Украины, удерживающие «журналиста по сфабрикованному обвинению», передает НСН.