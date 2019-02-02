Кубинские ученые не обнаружили следов падения второго метеорита

Кубинские ученые не нашли следов падения второго метеорита в городе Матансас после сообщений местных жителей о падении некого объекта в море, пишет издание Granma.

Ранее кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды (CITMA) подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и разорвавшись на множество обломков, упавших в районе провинции Пинар-дель-Рио. Также сообщалось, что местные ученые ведут расследование падения второго метеорита в городе Матансас.

По данным издания, в городе Матансас, около 13:16 по местному времени (21:16 мск) местные жители сообщали, что некий круглый объект диаметром около метра упал в море недалеко от бухты, где начинается побережье.