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Российские пограничники задержали японское судно 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно "Нисино-мару-68". Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, рыбаки занимались промыслом краба в исключительной экономической зоне России (ИЭЗ) в Японском море.
Уточняется, что инцидент произошел утром 30 января.
"На судне находится 10 человек, все они здоровы" — рассказал агентству Есихиса Нагата, начальник отдела регулирования рыбного хозяйства управления рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.
Он добавил, что в противном случае российские пограничники не стали бы задерживать судно.
Ранее сообщалось, что в Японии задержали рыбаков из КНДР.
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