Российские пограничники задержали японское судно

Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно "Нисино-мару-68". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, рыбаки занимались промыслом краба в исключительной экономической зоне России (ИЭЗ) в Японском море.

Уточняется, что инцидент произошел утром 30 января.

"На судне находится 10 человек, все они здоровы" — рассказал агентству Есихиса Нагата, начальник отдела регулирования рыбного хозяйства управления рыболовства министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Он добавил, что в противном случае российские пограничники не стали бы задерживать судно.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали рыбаков из КНДР.