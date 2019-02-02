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Видео последствий загадочного взрыва в небе над Кубой появилось в соцсетях 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Пользователи социальных сетей публикуют фото— и видеозаписи последствий загадочного взрыва в небе над западной Кубой, напугавшего тысячи местных жителей.
Видео опубликовала в Facebook жительница муниципалитета Виньялес Флавия Саира. На записи виден непонятный след в небе в виде короткой полосы на фоне облаков обычного вида.
Сама девушка строит различные предположения о происхождении этого следа.
"Бог ты мой. Самолет или что-то упало?.. Свет… Или солнечный взрыв… Бог мой… Какой дым", — говорит девушка за кадром.
Кроме того, многие пользователи публикуют фотографии каменных обломков, утверждая, что это обломки метеорита.
Ранее множество очевидцев сообщили, что в небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв. Метеорологическая служба во Флориде (США) предположила падение метеорита. Сообщалось об обнаружении на месте предполагаемых осколков метеорита размером до 20-30 сантиметров и предполагаемых следов от падения.
Ученые кубинского института геофизики и астрономии отправились на место, сообщил кубинский портал Cibercuba со ссылкой на замдиректора института Сулию Барсенас. По данным портала, поступали сообщения о том, что взрывов было два.
Некоторые жители региона утверждали, что видели вспышку, другие — огонь, пересекший небо и исчезнувший, сообщает Cibercuba. Вице-президент административного совета муниципалитета Виньялес Османи Мосеги рассказывал, что в районе 13.00 (23.00 мск) в течение примерно минуты раздавались очень громкие звуки. Портал Cibercuba писал, как некоторые журналисты с места сообщали, что это взорвался военный самолет. Пресс-атташе российского посольства на Кубе Заурбек Макаев сказал РИА Новости, что по данным властей Кубы, "это точно был не взрыв самолета", скорее всего метеорит.
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