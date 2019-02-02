Видео последствий загадочного взрыва в небе над Кубой появилось в соцсетях

Пользователи социальных сетей публикуют фото— и видеозаписи последствий загадочного взрыва в небе над западной Кубой, напугавшего тысячи местных жителей.

Видео опубликовала в Facebook жительница муниципалитета Виньялес Флавия Саира. На записи виден непонятный след в небе в виде короткой полосы на фоне облаков обычного вида.

Сама девушка строит различные предположения о происхождении этого следа.

"Бог ты мой. Самолет или что-то упало?.. Свет… Или солнечный взрыв… Бог мой… Какой дым", — говорит девушка за кадром.

Кроме того, многие пользователи публикуют фотографии каменных обломков, утверждая, что это обломки метеорита.

Ранее множество очевидцев сообщили, что в небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв. Метеорологическая служба во Флориде (США) предположила падение метеорита. Сообщалось об обнаружении на месте предполагаемых осколков метеорита размером до 20-30 сантиметров и предполагаемых следов от падения.

Ученые кубинского института геофизики и астрономии отправились на место, сообщил кубинский портал Cibercuba со ссылкой на замдиректора института Сулию Барсенас. По данным портала, поступали сообщения о том, что взрывов было два.