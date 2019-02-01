В небе над Кубой прогремел взрыв

Desde Pinar del Río se dice que un meteorito ha caído. En el Mural de la Prehistoria hay reportes de piedras que han caído y que no pertenecen a los mohos tés. pic.twitter.com/8j2uE9HVGc— Alberto C. Toppin (@toppin1893) 1 февраля 2019 г. Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе , очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита.

По данным местных СМИ, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма. Как пишет портал Cibercuba, некоторые журналисты, находившиеся на месте, видели, как взорвался военный самолет.

В свою очередь Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде сообщает о возможном падении метеорита.