Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе, очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита.
Desde Pinar del Río se dice que un meteorito ha caído. En el Mural de la Prehistoria hay reportes de piedras que han caído y que no pertenecen a los mohos tés. pic.twitter.com/8j2uE9HVGc— Alberto C. Toppin (@toppin1893) 1 февраля 2019 г.
По данным местных СМИ, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма. Как пишет портал Cibercuba, некоторые журналисты, находившиеся на месте, видели, как взорвался военный самолет.
В свою очередь Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде сообщает о возможном падении метеорита.
"Мы получаем сообщения о метеорите, который был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже на то, что метеорит упал на западе Кубы, близ города Виньялес", — сообщается на странице Twitter службы.