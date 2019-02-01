В МГУ уточнили данные о задержании студентов по подозрению в изготовлении взрывчатки

Студент Московского государственного университета задержан по подозрению в изготовление взрывчатых веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу университета. "Администрация МГУ разбирается с ситуацией. До получения официальных документов от правоохранительных органов не можем давать комментарии", — сообщили в пресс-службе. На уточняющий вопрос в вузе рассказали, что был задержан только один человек и не на территории МГУ, вопрос о подробностях задержания переадресовали в ФСБ Ранее сообщалось, что шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии МГУ.