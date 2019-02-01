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В МГУ уточнили данные о задержании студентов по подозрению в изготовлении взрывчатки 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Студент Московского государственного университета задержан по подозрению в изготовление взрывчатых веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу университета.
"Администрация МГУ разбирается с ситуацией. До получения официальных документов от правоохранительных органов не можем давать комментарии", — сообщили в пресс-службе.
На уточняющий вопрос в вузе рассказали, что был задержан только один человек и не на территории МГУ, вопрос о подробностях задержания переадресовали в ФСБ.
Ранее сообщалось, что шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии МГУ.
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Происшествия , ФСБ , МГУ , МВД , РИА Новости
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