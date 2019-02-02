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Названа дата суда над задержанными в Кабо-Верде россиянами 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Kuzey Star Shipyard/YouTube.com
В российском посольстве в Кабо— Верде рассказали, когда состоится суд над гражданами России, задержанными в республике по подозрению в контрабанде 9 тонн кокаина. Об этом сообщает ТАСС.
По словам дипломата, суд должен состояться 2 февраля, в субботу.
"Все решит суд, который изберет меру пресечения. А уже потом будут вестись следственные мероприятия", — сказал источник.
Он добавил, что россияне в порядке и содержатся в нормальных условиях.
Ранее сообщалось, что власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков.
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