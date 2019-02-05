Никас Сафронов рассказал о причинах пожара на Никитском бульваре

Как выяснилось, сам художник не живет в пострадавшем доме, но там находится квартира его брата Анатолия.

Художник Никас Сафронов рассказал «Звезде», с чего начался вчера пожар в доме на Никитском бульваре, унесший сразу восемь жизней. Согласно первоначальной информации, появившейся в прессе, одна из квартир в пострадавшем доме принадлежала Сафронову. Однако сам он рассказал, что в этом доме проживает не он, а его брат Анатолий.

«Утром я позвонил помощнику, он сказал, что у моего брата Толи случился пожар в его дворе. Но с ним вроде бы все нормально. Я перезвонил брату, он сказал, что он был свидетелем, видел, как этот пожар был. Он сразу же вышел на улицу», — рассказал художник.

По словам Никаса Сафронова, причиной пожара стало замыкание в электропроводке. Как рассказал художник, одна из жительниц дома включила свет, после чего сразу же произошла вспышка.

«И электропроводка из-за дождя, мокро на улице, сработала искра и все вспыхнуло. Нужно было только включить свет, и электропроводка сработала, как детонатор. Она старая, сделана в 1920-х годах, и не надежная. И из-за того, что сырость, дождь, у многих протекли крыши, вот эта оттепель. И, видно, произошло замыкание», — пояснил Никас.

По его словам, дочь Юрия Башмета Ксения к пожару никакого отношения не имеет, хотя СМИ писали, что возгорание произошло именно в ее квартире. Художник также предположил, что если бы подобное произошло летом, когда на улице сухо, то можно было бы потерять сразу пол-района. Поскольку там узкие улицы, пожарным машинам подъехать очень трудно, и другие дома обязательно загорелись бы.

Напомним, следователями по факту пожара возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»).