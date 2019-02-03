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Игумен с Афона решил лечиться подальше от Украины 

News.ru + ещё 7 51 минуту назад
Фото: Дух Проповеди Православие/youtube.com
Госпитализированный с инфарктом в Киеве игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем решил продолжить лечение подальше от Украины. Оставив без внимания рекомендации врачей, игумен Ватопеда покинул территорию страны, отправившись в одну из европейских клиник.
В Киеве архимандрит Ефрем должен был принимать участие в интронизации главы новой украинской церкви Епифания. Священный Кинот Афона решил не посылать на это мероприятие своих представителей, однако на присутствии игумена Ватопеда настоял патриарх Варфоломей, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru сообщал, что архимандрит Ефрем был доставлен в медицинское учреждение Киева с сердечным приступом. Врачи не называли точное время, которое ему предстояло провести в клинике, но отмечали, что процесс лечения затянется.
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Происшествия , Украина , Интерфакс
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