Афонский игумен госпитализирован в Киеве 

Архимандрит Ефрем, игумен Афонского Ватопедского монастыря, доставлен в медицинское учреждение Киева с сердечным приступом. Он приехал в украинскую столицу на настолование главы ПЦУ Епифания Думенко.
Врачи не сообщают, сколько точно времени он будет находится в больнице, передаёт «Царьград» со ссылкой на неназванный источник. Однако точно известно, что игумен госпитализирован надолго.
По этой причине религиозный деятель не сможет присутствовать на интронизации.
Ранее News.ru писал, что Диана Арбенина перенесла сердечный приступ во Франции. Он продолжался 16 часов. При этом пресс-атташе солистки заверила, что состояние артистки постепенно стабилизируется.