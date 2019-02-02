Афонский игумен госпитализирован в Киеве

Архимандрит Ефрем, игумен Афонского Ватопедского монастыря, доставлен в медицинское учреждение Киева с сердечным приступом. Он приехал в украинскую столицу на настолование главы ПЦУ Епифания Думенко.

Врачи не сообщают, сколько точно времени он будет находится в больнице, передаёт «Царьград» со ссылкой на неназванный источник. Однако точно известно, что игумен госпитализирован надолго.

По этой причине религиозный деятель не сможет присутствовать на интронизации.