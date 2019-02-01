Каршеринговое авто устроило гонки с полицией в Москве

Сотрудники полиции преследуют нарушителя правил дорожного движения на каршеринговом автомобиле. Погоня происходит на улице 1-ая Тверская-Ямская.

По некоторым данным, водитель уезжает от правоохранителей от станции метро «Ботанический сад». При этом он выезжал на встречную полосу и тротуар.

В настоящее время информация уточняется, сообщает РЕН ТВ

Ранее News.ru писал, что аварией закончился уход от полицейской погони в провинции Казерта на юге Италии. В ходе ДТП погибли четыре человека, ещё один тяжело ранен. Вечером 16 января автомобиль Skoda, в салоне которого находились пять человек, отказался остановиться по требованию патруля полиции и попытался на большой скорости скрыться.