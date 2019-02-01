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Каршеринговое авто устроило гонки с полицией в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники полиции преследуют нарушителя правил дорожного движения на каршеринговом автомобиле. Погоня происходит на улице 1-ая Тверская-Ямская.
По некоторым данным, водитель уезжает от правоохранителей от станции метро «Ботанический сад». При этом он выезжал на встречную полосу и тротуар.
В настоящее время информация уточняется, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что аварией закончился уход от полицейской погони в провинции Казерта на юге Италии. В ходе ДТП погибли четыре человека, ещё один тяжело ранен. Вечером 16 января автомобиль Skoda, в салоне которого находились пять человек, отказался остановиться по требованию патруля полиции и попытался на большой скорости скрыться.
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