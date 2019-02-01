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В украинской колонии россиянин умер от пыток 

Газета.Ru 1 час назад
Россиянин Валерий Иванов, умерший в тюрьме во Львове, стал жертвой пыток, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.
"Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток", — сказала Захарова.
Как россиянин погиб во львовской тюрьме
О гибели россиянина в украинской тюрьме в декабре сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
По информации Кобцевой, российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся на стороне ЛНР, скончался от побоев охраны.
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Происшествия , Видео , Мария Захарова , Валерий Иванов , МИД , РИА Новости , Львов
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