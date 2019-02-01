В украинской колонии россиянин умер от пыток

"Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток", — сказала Захарова.

О гибели россиянина в украинской тюрьме в декабре сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

По информации Кобцевой, российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся на стороне ЛНР, скончался от побоев охраны.