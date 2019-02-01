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В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Кабо-Верде.
"Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации", — сказал представитель посольства.
По данным "Морского бюллетеня", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде, после того как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.
Здесь местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонн кокаина. Экипаж был задержан местными властями, судно находится в порту.
По данным посольства России, задержано 11 человек, по предварительной информации, все они граждане России.
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