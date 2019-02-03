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В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными моряками из России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Суд в Кабо-Верде оставил под стражей задержанных российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве.
На время расследования дела они будут находиться в тюрьме в черте города Прая. Ранее в дипмиссии подтвердили, что задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.
Пока им не предъявили никаких официальных обвинений.
В пятницу власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Судно ESER под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), задержали, когда оно сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа.
Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, во время проверки судна было обнаружено 260 тюков общим весом 9,57 тонны, в которых находится кокаин.
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