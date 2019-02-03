В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными моряками из России

На время расследования дела они будут находиться в тюрьме в черте города Прая. Ранее в дипмиссии подтвердили, что задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.

Пока им не предъявили никаких официальных обвинений.

В пятницу власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Судно ESER под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), задержали, когда оно сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа.

Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, во время проверки судна было обнаружено 260 тюков общим весом 9,57 тонны, в которых находится кокаин.