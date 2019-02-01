Два вагона столкнулись на железнодорожной станции Брянского направления Московской железной дороги, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в пятницу около 10 часов на железнодорожной станции Брянск-1 Брянского направления Московской железной дороги машинист локомотива допустил столкновение вагонов подвижного состава.
"В результате происшествия никто не пострадал… Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ организована проверка по факту столкновения двух вагонов при выполнении маневровых работ", — говорится в сообщении.
По версии следствия, причина столкновения — техническая неисправность стрелочного перевода либо ошибочные действия составителя поездов.