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В Крыму задержали предполагаемого лидера ОПГ 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предполагаемый лидер организованной преступной группы, причастной к систематическому незаконному сбыту наркотиков, задержана в Крыму, по адресам проживания возможных членов группировки обнаружено более 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к систематическому незаконному сбыту наркотических средств в крупных размерах на территории Симферополя, Евпатории, Алушты и Бахчисарай", — говорится в общении.
Во время сбыта очередной партии наркотиков в Симферополе задержана "с поличным" предполагаемый лидер ОПГ, гражданка РФ 1960 года рождения, добавили в ведомстве.
В ФСБ отметили, что по адресам проживания злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 свертков с наркотическим средством "ацетиллированный опий" и пластиковых колб с прекурсором "ангидрид уксусной кислоты".
Кроме того, обнаружены и изъяты предположительно полученные в результате продажи наркотиков денежные средства в размере более 10 миллионов рублей, ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, а также документы на обслуживание банковских счетов, уточнили в ведомстве.
"В отношении лидера возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — отметили в ведомстве.
Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц к нему причастных, продолжаются.
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Происшествия , ФСБ , Республика Крым , Симферополь
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