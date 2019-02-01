В Крыму задержали предполагаемого лидера ОПГ

Предполагаемый лидер организованной преступной группы, причастной к систематическому незаконному сбыту наркотиков, задержана в Крыму , по адресам проживания возможных членов группировки обнаружено более 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ

"Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к систематическому незаконному сбыту наркотических средств в крупных размерах на территории Симферополя, Евпатории, Алушты и Бахчисарай", — говорится в общении.

Во время сбыта очередной партии наркотиков в Симферополе задержана "с поличным" предполагаемый лидер ОПГ, гражданка РФ 1960 года рождения, добавили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что по адресам проживания злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 свертков с наркотическим средством "ацетиллированный опий" и пластиковых колб с прекурсором "ангидрид уксусной кислоты".

Кроме того, обнаружены и изъяты предположительно полученные в результате продажи наркотиков денежные средства в размере более 10 миллионов рублей, ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, а также документы на обслуживание банковских счетов, уточнили в ведомстве.

"В отношении лидера возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — отметили в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц к нему причастных, продолжаются.