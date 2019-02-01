В квартиру задержанной в США российской актрисы нагрянули полицейские

Ранее стало известно, что Усок задержали в США по подозрению в похищении ребенка, она находится в тюрьме штата Нью-Джерси округа Оушен, куда ее доставили из Нью-Йорка.

По информации Mash, Усок задержана по заявлению своего бывшего бойфренда, от которого родила ребенка. Когда пара рассталась, актриса с ребенком уехала в Россию, а отец ребенка написал заявление в полицию о киднеппинге.

Неделю назад Ирина прилетела в США и была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ребенка передали семье отца.

По американскому законодательству ей грозит до 20 лет лишения свободы.