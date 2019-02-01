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В квартиру задержанной в США российской актрисы нагрянули полицейские 

Рамблер 47 минут назад
Фото: ТАСС
В квартиру актрисы Ирины Усок в Москве пришли полицейские, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее стало известно, что Усок задержали в США по подозрению в похищении ребенка, она находится в тюрьме штата Нью-Джерси округа Оушен, куда ее доставили из Нью-Йорка.
По информации Mash, Усок задержана по заявлению своего бывшего бойфренда, от которого родила ребенка. Когда пара рассталась, актриса с ребенком уехала в Россию, а отец ребенка написал заявление в полицию о киднеппинге.
Неделю назад Ирина прилетела в США и была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ребенка передали семье отца.
По американскому законодательству ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Происшествия , Ирина Усок , Москва , США
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