Летчик Балтфлота признал вину и раскаялся

Газете ВЗГЛЯД стали известны новые подробности разбирательства вокруг обвинения летчика Морской авиации Балтийского флота, предъявленных ему за ошибку при посадке Су-27п в мае прошлого года.

Как заявляет военное следственное управление (ВСУ) по Балтийскому флоту, дело против летчика Нефедова вовсе не было закрыто «за отсутствием события преступления». Напомним, лейтенант обвинялся по ст. 351 УК — нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Первоначально вынесенный (но затем отмененный) приговор упоминал ущерб, якобы нанесенный летчиком — 27 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как военные летчики и ветераны пытались защитить своего коллегу от уголовного преследования. Авиаторы заявляли, что из-за случайной ошибки летчика следствие создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей.

Вероятно, их аргументы все-таки подействовали на следственные органы. В итоге 17 декабря 2018 года вменяемая летчику статья была переквалифицирована на другую, 374 УК РФ (уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности). Иначе говоря, от идеи обвинить лейтенанта в «нарушении правил полетов» следствие отказалось.

В тот же день, заявляет ВСУ по Балтфлоту, «свою вину… Нефедов признал», и от него «поступило ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела… в связи с деятельным раскаянием». Летчик возместил ущерб в размере должностного оклада, и дело было закрыто по ст.28 УПК РФ, то есть как раз в связи с «деятельным раскаянием».

В настоящее время, по сведениям газеты ВЗГЛЯД, ст. лейтенант Нефедов готовится возобновить летную практику, которой был лешен за время проведения следственных действий.