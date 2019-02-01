Правоохранители собираются вызвать МЧС, чтобы срезать ворота и провести обыски.
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места события.
Ранее стало известно о том, что в уголовном деле отца сенатора появился ещё один фигурант. Следственный комитет ходатайствует об аресте исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова.
Дело связано с хищением природного газа у ПАО «Газпром» на сумму 31 млрд рублей.
Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Позднее был задержан его отец Рауль и племянник отца, а также другие фигуранты дела. Их также обвиняют в создании преступной организации.
Рауф Арашуков, по предварительным данным, также подозревается в организации убийства двух человек.