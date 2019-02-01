Полицейские не могут попасть на дачу Арашуковых в Есентуках

Правоохранители собираются вызвать МЧС , чтобы срезать ворота и провести обыски. В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места события. Ранее стало известно о том, что в уголовном деле отца сенатора появился ещё один фигурант. Следственный комитет ходатайствует об аресте исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова. Дело связано с хищением природного газа у ПАО «Газпром» на сумму 31 млрд рублей. Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации . Позднее был задержан его отец Рауль и племянник отца, а также другие фигуранты дела. Их также обвиняют в создании преступной организации. Рауф Арашуков, по предварительным данным, также подозревается в организации убийства двух человек.