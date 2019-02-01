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Стало известно, как «челябинский вампир» устроился в больницу 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: Сайт Российского научного медицинского общества терапевтов
Власти Челябинска объяснили, как в штате городской больницы оказался Борис Кондрашин, который много лет провел в психиатрический больнице после убийства одноклассника.
Начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова рассказала изданию Znak.com, что Кондрашин при приеме на работу заявил, что его трудовая книжка утеряна, и ему завели новую.
Челябинский врач оказался вампиром-расчленителем
«Он был принят на работу 28 ноября 2018 года в ГКБ № 11. В соответствии с Трудовым кодексом, он предоставил все необходимые документы: паспорт, диплом, СНИЛС и справку об отсутствии судимости», — сказала Горлова.
По ее словам, документы Кондрашина были направлены в образовательные организации для подтверждения подлинности, а когда пришли сведения, что диплом поддельный, лжеврача уволили.
«Сейчас проводится служебная проверка на предмет обоснованности и качества деятельности Кондрашина в целях недопущения негативных последствий для жителей, которые были у него на приеме», — добавила она.
На вопрос, почему сотрудники не попытались проверить, работал ли он где-то, Горлова ответила, что «законодательством это не предусмотрено».
Ранее сообщалось, что в челябинской больнице два месяца работал терапевтом человек с поддельным дипломом. Помимо этого выяснилось, что в 16 лет он убил одноклассника, расчленил его тело и выпил кровь, после чего был признан душевнобольным и многие годы провел в психиатрической лечебнице.
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Происшествия , Челябинск
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