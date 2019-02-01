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В ДНР два человека погибли за неделю из-за обстрелов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Два человека погибли и один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 25 по 31 января 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженного конфликта получил один военнослужащий республики… погибли два военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения получили семь человек, погибли четверо, а с начала конфликта в ДНР погибли 4733 человека, в том числе 81 ребенок.
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