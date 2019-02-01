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Настя Рыбка нарушала порядки тайской тюрьмы 

News.ru + ещё 5 42 минуты назад
Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
Осуждённая в Тайланде за нелегальный секс-тренинг Анастасия Вашукевич отказывалась подчиняться правилам, принятым в тюрьме. Она много раз получала замечания, рассказал глава коррекционного департамента Министерства юстиции страны Нарат Саветсанан.
К девушке относились точно так же, как и к другим женщинам, находящимся в исправительном учреждении, передаёт его слова «Bangkok Post». Однако она, в отличие от других заключённых по этому делу, вела себя неспокойно.
«Сотрудникам тюрьмы неоднократно приходилось делать ей замечания. Это ее выводило из себя, и она начинала с ними пререкаться», — добавил чиновник.
Ранее News.ru писал, что полиция освободила под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). До этого гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, ставшая известной после скандала с участием миллиардера Олега Дерипаски, находилась в тюрьме в Таиланде за организацию секс-тренингов совместно со своим гуру Александром Кирилловым. В январе 2019 года их приговорили к условным срокам заключения и депортировали в Россию. В аэропорту Шереметьево парочку вновь задержали, теперь уже российские правоохранители.
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Происшествия , Олег Дерипаска , Александр Кириллов , Минюст РФ , Аэропорт Шереметьево
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