Настя Рыбка нарушала порядки тайской тюрьмы

Осуждённая в Тайланде за нелегальный секс-тренинг Анастасия Вашукевич отказывалась подчиняться правилам, принятым в тюрьме. Она много раз получала замечания, рассказал глава коррекционного департамента Министерства юстиции страны Нарат Саветсанан.

К девушке относились точно так же, как и к другим женщинам, находящимся в исправительном учреждении, передаёт его слова «Bangkok Post». Однако она, в отличие от других заключённых по этому делу, вела себя неспокойно.

«Сотрудникам тюрьмы неоднократно приходилось делать ей замечания. Это ее выводило из себя, и она начинала с ними пререкаться», — добавил чиновник.