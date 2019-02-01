В Москве рухнул козырек над входом в здание института «Гидропроект»

Москве на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект». Инцидент произошел в то время, когда на козырьке здания велись ремонтно-восстановительные работы. Причиной ЧП стало скопление на навесе мокрого снега. На месте происшествия работает спецтехника — разбор обломков займет не менее суток.

В ночь на 1 февраля над центральным входом в институт «Гидропроект», расположенный на Волоколамском шоссе в Москве, обрушился металлический навес. ЧП произошло примерно в 00:30 по местному времени. Козырек обрушился под тяжестью снега во время предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ, заявили в компании «Недвижимость ИЦ ЕЭС», которая арендует офисы в «Гидропроекте».

На месте происшествия ведутся демонтажные и восстановительные работы. Они займут не менее суток — в это время вход в здание будет ограничен. Доступ будет закрыт и на центральную парковку института. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. «В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций было произведено ограждение опасного участка. По итогам оперативного совещания было принято решение о демонтаже козырька», — добавили в компании.

На днях в городах центральной части России прошли мощные снегопады. Из-за массивных осадков в стране произошел ряд инцидентов, связанных с обрушением крыш зданий под тяжестью снега.

Кадр из видео/Москва 24

Так, 28 января в деревне Ольхи, расположенной в Тульской области, из-за схода снега с крыши ангара погиб 10-летний ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «О причинении смерти по неосторожности». «Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — заявили в региональном Следственном комитете

В этот же день обрушилась кровля детского сада, расположенного в городе Поворино в Воронежской области. В момент ЧП все дети находились на прогулке, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Часть воспитанников на время демонтажных работ отправили в соседний детский сад, а остальных — по домам. Как сообщил РИА «Новости» представитель местных аварийных служб, здание детского сада было построено более ста лет назад.

Из-за обильных осадков 28 января также обрушилась крыша сельской школы, расположенной в поселке Учебный Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе главы региона, причиной обрушения стал скопившийся на кровле снег. «Внутри помещения повреждений потолочного перекрытия не произошло. В результате происшествия никто не пострадал, организация учебного процесса не нарушена», — заявили в аппарате.

В день ЧП в регионе выпало порядка 19 мм осадков, порывы ветра достигали 15 м/с. Из-за непогоды в области было нарушено автомобильное сообщение с 117 населенными пунктами. Кроме того, пришлось закрыть участки двух федеральных автодорог.

На следующий день досталось и двухэтажному жилому дому, расположенному в поселке Мичуринский Волгоградской области. Крыша здания, в котором проживает 25 человек, обрушилась, не выдержав тяжести снега.

Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация местных жителей не потребовалась. «Дом 1963 года постройки, возможно, подгнили лаги и крыша сложилась под тяжестью снега над первым подъездом. На чердаке никаких коммуникаций нет, дом продолжает отапливаться, газ и свет не отключали», — заявил РИА «Новости» глава администрации Камышинского района Алексей Самсонов. Он отметил, что специалисты оценят состояние крыши и составят план ее восстановления.

29 января ЧП произошло и в Тамбове. Там из-за обильного снегопада обрушилась стена жилого дома, который был построен еще в 1917 году. «Обвалился облицовочный кирпич, которым обложен деревянный изначально дом. Дом двухэтажный, никакие несущие конструкции не повреждены. Ситуация произошла из-за сильного снегопада, поскольку дом не первой свежести», — сообщили в местной мэрии. Там отметили, что в 2015 году дом был признан аварийным.

Еще один инцидент утром во вторник, 29 января, произошел в Красноармейске. Там из-за тяжести снега обрушилась крыша жилого дома. «В доме проживают 95% пенсионеров, заступиться некому. Администрация третьи сутки не может принять меры, только ходят и фотографируют», — написала в соцсетях местная жительница. «Есть опасность обрушения здания, так как перекрытия и лаги давят на стены», — отметил ее земляк.

Жители Красноармейска сообщают, что чиновники предложили жильцам самостоятельно починить крышу. Однако для этого потребуется собрать по 50 тыс. рублей с 16 квартир.