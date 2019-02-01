Следователи допрашивают нового фигуранта уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей — исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в мессенджере WhatsApp.
"В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи СК России проводят следственные действия с исполнительным директором АО "Ессентукигоргаз" Аланом Кятовым. По окончании допроса следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СК.
В четверг Басманный суд арестовал до 30 марта в рамках этого дела директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова, заместителя директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузера Хашукаева и двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова Руслана Арашукова.
Срок следствия по делу установлен до 24 апреля.