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В пресс-службе театра связали задержание актрисы Усок в США с ее семьей 

ТАСС + ещё 23 29 минут назад
Фото: ТАСС
Задержание в США актрисы Ирины Усок связано с ее семьей, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где служит артистка.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании в США актрисы Усок. Говорилось, что женщину задержали в аэропорту Нью-Йорка и поместили в местный изолятор.
"Там ничего криминального нет. Это ее личная ситуация, связанная с семьей, ее ребенок — гражданин Америки. Безусловно, какие-то попытки помочь будут предприняты. На сегодняшний день это все, что можем сказать", — сказали в театре.
Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. Окончила Школу-студию МХАТ. По окончании вуза актрису пригласили в театр "Содружество актеров Таганки" на роль Нины Заречной в спектакле по пьесе Чехова "Чайка". Кинодебют Усок состоялся в 1997 году в эпизоде фильма "Мама, не горюй". Известна по сериалам "Дети Ванюхина", "Братья Карамазовы", "Даша Васильева — любительница частного сыска".
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Происшествия , В мире , Шоу-бизнес , Даша Васильева , Ирина Усок , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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