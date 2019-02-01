В пресс-службе театра связали задержание актрисы Усок в США с ее семьей

Задержание в США актрисы Ирины Усок связано с ее семьей, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где служит артистка. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании в США актрисы Усок. Говорилось, что женщину задержали в аэропорту Нью-Йорка и поместили в местный изолятор. "Там ничего криминального нет. Это ее личная ситуация, связанная с семьей, ее ребенок — гражданин Америки. Безусловно, какие-то попытки помочь будут предприняты. На сегодняшний день это все, что можем сказать", — сказали в театре. Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. Окончила Школу-студию МХАТ. По окончании вуза актрису пригласили в театр "Содружество актеров Таганки" на роль Нины Заречной в спектакле по пьесе Чехова "Чайка". Кинодебют Усок состоялся в 1997 году в эпизоде фильма "Мама, не горюй". Известна по сериалам "Дети Ванюхина", "Братья Карамазовы", " Даша Васильева — любительница частного сыска".