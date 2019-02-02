Актриса Усок освобождена из-под стражи в США

Усок освободили «до следующего заседания по ее делу». Заседание состоится 20 марта. Сейчас «решается вопрос об организации ее встречи с дочерью», сообщается на странице генконсульства в Facebook.

Напомним, Усок подозревают в похищении ребенка. Она якобы рассталась с американцем, отцом ребенка, и уехала домой.

По словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении дочери, но после отъезда актрисы из США написал заявление в полицию о «похищении».

Ребенок передан сестре предполагаемого отца.