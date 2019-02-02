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Актриса Усок освобождена из-под стражи в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 71 39 минут назад
Фото: ТАСС
Российская актриса Ирина Усок освобождена из-под стражи в США, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Усок освободили «до следующего заседания по ее делу». Заседание состоится 20 марта. Сейчас «решается вопрос об организации ее встречи с дочерью», сообщается на странице генконсульства в Facebook.
Напомним, Усок подозревают в похищении ребенка. Она якобы рассталась с американцем, отцом ребенка, и уехала домой.
По словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении дочери, но после отъезда актрисы из США написал заявление в полицию о «похищении».
Ребенок передан сестре предполагаемого отца.
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Происшествия , В мире , Политика , Шоу-бизнес , Ирина Усок , Нью-Йорк , США
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