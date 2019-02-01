Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские спасатели эвакуируют с судна больного украинца 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский моряк-пенсионер будет эвакуирован российскими спасателями со стоящего в Керченском проливе корабля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает РИА Новости.
71-летний украинец является членом команды грузового судна «Канопус», плавающего под флагом карибского государства Сент-Винсент и Гренадины и по пути в турецкий порт Бандырма бросившего якорь в горловине Керченского пролива.
Сегодня утром команда корабля связалась с дежурным Морской спасательной службы Росморречфлота и сообщила о болезни гражданина Украины.
«Почечные колики», — уточнили в пресс-службе.
Там сообщили, что украинец будет эвакуирован с корабля и доставлен в больницу. По данным ТАСС, «Канопус» — теплоход, а заболевший мужчина — второй механик.
В октябре 2018 года российская береговая охрана спасла нескольких украинцев с треснувшего в Азовском море сухогруза «Нила».
Происшествия , Украина , РИА Новости
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение