Российские спасатели эвакуируют с судна больного украинца

Украинский моряк-пенсионер будет эвакуирован российскими спасателями со стоящего в Керченском проливе корабля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает РИА Новости

71-летний украинец является членом команды грузового судна «Канопус», плавающего под флагом карибского государства Сент-Винсент и Гренадины и по пути в турецкий порт Бандырма бросившего якорь в горловине Керченского пролива.

Сегодня утром команда корабля связалась с дежурным Морской спасательной службы Росморречфлота и сообщила о болезни гражданина Украины.

«Почечные колики», — уточнили в пресс-службе.

Там сообщили, что украинец будет эвакуирован с корабля и доставлен в больницу. По данным ТАСС, «Канопус» — теплоход, а заболевший мужчина — второй механик.

В октябре 2018 года российская береговая охрана спасла нескольких украинцев с треснувшего в Азовском море сухогруза «Нила».