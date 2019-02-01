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Помощь в Азовском море: спасатели РФ эвакуируют с судна больного украинца 

РИА Новости Крым 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Азовском море российские спасатели готовятся эвакуировать больного украинца, который находится судне Canopus, стоящем на якоре в ожидании прохода через Керченский пролив, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
"Canopus стоит на якорной стоянке в горловине Керченского пролива с Азовской стороны. Утром сообщили дежурным, что 71-летнему моряку украинцу стало плохо, почечные колики. Спасатели будут эвакуировать, повезут на берег в больницу", — рассказали в ведомстве.
Canopus, занимающийся перевозкой генеральных грузов, находится под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Согласно данным портала Marine Traffic, судно направлялось из порта Темрюк в порт Бандырма (Турция).
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