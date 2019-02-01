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Суд частично удовлетворил иск дочери артиста ансамбля имени Александрова к Минобороны 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Кемеровский областной суд частично удовлетворил иск к Министерству обороны РФ дочери одного из артистов ансамбля имени Александрова, который погиб в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в декабре 2016 года. В качестве компенсации морального вреда с Минобороны будет взыскано 150 тыс. рублей, сообщили в пятницу ТАСС в суде.
Крушение самолета Ту-154, который должен был лететь в Сирию, произошло в декабре 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. В катастрофе погибли 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе его художественный руководитель Валерий Халилов. Дочь одного из артистов ансамбля требовала 500 тыс. рублей от Министерства обороны РФ и ансамбля, признавшего гибель артиста несчастным случаем на производстве. Кроме того, истица хотел получать ежемесячную пожизненную выплату в размере 22 тыс. рублей.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу. Суд принял решение удовлетворить иск частично, взыскать 150 тыс. рублей (с Минобороны РФ) в качестве компенсации морального вреда", — сказал собеседник агентства.
Артисты ансамбля имени Александрова летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего на борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.
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Происшествия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сирия
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