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Суд арестовал пятерых фигурантов дела Арашукова 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова, в том числе отца парламентария — советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова.
Как заявил в суде следователь, Арашуков-старший возглавлял преступную группировку по хищению газа, а его сообщники занимались убийствами. По его словам, роль подозреваемого в этом сообществе — главенствующая.
В итоге судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следователя, отправив Арашукова-старшего под стражу. Сам он, в отличие от сына, выслушал вердикт, сидя в клетке.
При этом отец сенатора отрицал все обвинения.
"Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск", — заявил Арашуков в суде.
По словам его защиты, на него оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой. Он связывает свой арест с делом сына.
"Вчера позорно его посадили, теперь отца, племянника…", — посетовал подозреваемый.
По версии защиты, имело место не хищение газа на 31 миллиард рублей — это просто непогашенная дебиторская задолженность, и их подзащитный в ее возникновении не виноват — просто ее не взыскали.
Адвокат Рауля Арашукова сообщил, что защита обжалует его арест. "Это незаконное решение должно быть отменено, мы подадим жалобу уже завтра", — сказал адвокат, отметив, что его подзащитный — уважаемый человек, которому не место на скамье подсудимых.

Арест остальных фигурантов

Помимо Рауля Арашукова, Басманный суд арестовал гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова.
Адвокат просил заключить обвиняемого под домашний арест, а также просил приобщить договор об аренде квартиры в Москве. Сам Руслан Арашуков заявил, что по собственному желанию приехал накануне в управление ФСБ.
Кроме того, под стражу был отправлен первый заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов. Срок ареста судья установила до 30 марта. Она отметила, что оснований для более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста или залога (защита предлагала три миллиона рублей), нет, ведь тогда подозреваемый сможет скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью или другим образом помешает расследованию.
На два месяца под арест был отправлен и директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.
Защита просила отложить заседание на три дня. Адвокат также утверждал, что Хашукаев был похищен в августе 2018 года и подвергался пыткам, в связи с чем подорвал здоровье.
Еще один из фигурантов дела семьи Арашуковых скрылся от следствия и был арестован заочно.

Задержание отца и сына Арашуковых

Накануне утром 32-летнего Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место". Сенаторы сняли с Арашукова неприкосновенность после выступления генпрокурора Юрия Чайки.
Парламентария обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Суд принял решение арестовать обвиняемого на два месяца.
В тот же день был задержан отец сенатора, советник главы "Газпром Межрегионгаза" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". По делу проходят еще четыре человека, которых СК РФ считает их назначенцами в руководстве предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.
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Комментарии1
Происшествия , Юрий Чайка , Валентина Матвиенко , Николай Романов , Рауль Арашуков , ФСБ , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , СКР , Москва
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