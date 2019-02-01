Видео падения дворника с крыши появилось в Сети

Видео падения дворника с крыши в Москве опубликовано в социальных сетях. Инцидент произошел на станции метро «Бауманская»: судя по видео , мужчина чистил лопатой снег с крыши двухэтажного дома.

По данным РЕН. ТВ, он получил травмы и отправлен в больницу.

Дворник поскользнулся и съехал вниз, не успев зацепиться за козырек здания, и упал с высоты около шести метров. После падения к нему подбежали двое коллег и помогли подняться, один из них похлопал его по плечу.

Автор видео предостерег сотрудников ЖЭКа от травм, и призвал пользоваться страховочными тросами.