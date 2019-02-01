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Видео падения дворника с крыши появилось в Сети 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: ТАСС
Видео падения дворника с крыши в Москве опубликовано в социальных сетях. Инцидент произошел на станции метро «Бауманская»: судя по видео, мужчина чистил лопатой снег с крыши двухэтажного дома.
По данным РЕН. ТВ, он получил травмы и отправлен в больницу.
Дворник поскользнулся и съехал вниз, не успев зацепиться за козырек здания, и упал с высоты около шести метров. После падения к нему подбежали двое коллег и помогли подняться, один из них похлопал его по плечу.
Автор видео предостерег сотрудников ЖЭКа от травм, и призвал пользоваться страховочными тросами.
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