Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова

Генпрокуратура заново начнет расследование гибели группы Дятлова

Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной , наиболее вероятны три версии, криминал исключен полностью.

"Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами", — сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

"Наиболее вероятны три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью, нет ничего, что бы указывало на эту версию", — отметил он.