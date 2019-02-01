Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова

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Генпрокуратура заново начнет расследование гибели группы Дятлова 

ТАСС 35 минут назад
Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, наиболее вероятны три версии, криминал исключен полностью.
"Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами", — сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
"Наиболее вероятны три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью, нет ничего, что бы указывало на эту версию", — отметил он.
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Происшествия , Видео , Александр Куренной , Генпрокуратура РФ
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