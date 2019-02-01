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Спасатели зафиксировали шесть очагов пожара на горящих в Черном море танкерах 

ТАСС 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар на двух танкерах в Черном море продолжается, зафиксировано шесть очагов горения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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Ранее в пятницу источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил ТАСС, что на танкерах наблюдается пять очагов горения. Пожар не удается потушить уже больше недели. При этом на одном из судов, "Маэстро", открытого горения в последние дни не наблюдалось, пожар сохранялся во внутренних отсеках.
"Огонь продолжается и там, и там, четыре очага на "Маэстро" и два на "Канди". Продолжаем орошение надстроек и конструкций судовых", — сообщил собеседник агентства.
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