ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара

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Спасатели зафиксировали шесть очагов пожара на горящих в Черном море танкерах 

ТАСС 42 минуты назад
Пожар на двух танкерах в Черном море продолжается, зафиксировано шесть очагов горения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Горящие в Черном море суда вошли в российские воды
Ранее в пятницу источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил ТАСС, что на танкерах наблюдается пять очагов горения. Пожар не удается потушить уже больше недели. При этом на одном из судов, "Маэстро", открытого горения в последние дни не наблюдалось, пожар сохранялся во внутренних отсеках.
"Огонь продолжается и там, и там, четыре очага на "Маэстро" и два на "Канди". Продолжаем орошение надстроек и конструкций судовых", — сообщил собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Видео , Пожары , ИТАР-ТАСС
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