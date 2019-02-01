ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара

Спасатели зафиксировали шесть очагов пожара на горящих в Черном море танкерах

Пожар на двух танкерах в Черном море продолжается, зафиксировано шесть очагов горения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в пятницу источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил ТАСС , что на танкерах наблюдается пять очагов горения. Пожар не удается потушить уже больше недели. При этом на одном из судов, "Маэстро", открытого горения в последние дни не наблюдалось, пожар сохранялся во внутренних отсеках.