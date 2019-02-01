В ХМАО тело женщины примерзло к жилому дому

Спасателям в Ханты-Мансийском автономном округе пришлось применять специальное оборудование, чтобы направить в морг тело женщины, примерзшее к жилому дому, сообщается в сводке учреждения "Центроспас-Югория".

Ведомство уточняет, что в четверг специалистам "Центроспаса" пришлось выезжать на вызов в городе Излучинск Нижневартовского района.

"Спасатели в присутствии сотрудников полиции и администрации при помощи специального оборудования произвели деблокирование примерзшего к опалубке дома тела женщины 1983 года рождения и передали сотрудникам морга", — говорится в сводке.

Как пояснил РИА Новости источник в муниципалитете, предполагается, что женщина покончила с собой, после чего ее тело нашли рядом с жилым домом. По словам собеседника агентства, сейчас в этой истории разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Югру пришли аномальные морозы. Температура воздуха, в частности, в Нижневартовском районе в четверг, согласно данным метеорологов, достигала минус 42 градусов.