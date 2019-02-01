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В ХМАО тело женщины примерзло к жилому дому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Спасателям в Ханты-Мансийском автономном округе пришлось применять специальное оборудование, чтобы направить в морг тело женщины, примерзшее к жилому дому, сообщается в сводке учреждения "Центроспас-Югория".
Ведомство уточняет, что в четверг специалистам "Центроспаса" пришлось выезжать на вызов в городе Излучинск Нижневартовского района.
"Спасатели в присутствии сотрудников полиции и администрации при помощи специального оборудования произвели деблокирование примерзшего к опалубке дома тела женщины 1983 года рождения и передали сотрудникам морга", — говорится в сводке.
Как пояснил РИА Новости источник в муниципалитете, предполагается, что женщина покончила с собой, после чего ее тело нашли рядом с жилым домом. По словам собеседника агентства, сейчас в этой истории разбираются правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Югру пришли аномальные морозы. Температура воздуха, в частности, в Нижневартовском районе в четверг, согласно данным метеорологов, достигала минус 42 градусов.
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Происшествия , РИА Новости , Излучинск , Ханты-Мансийский автономный округ
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