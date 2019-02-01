Из Третьяковской галереи уволили хранителя после инцидента с картиной Куинджи

Хранитель, работавший в зале Третьяковской галереи, откуда 27 января была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым ", уволен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе галереи.

"Хранитель был уволен. Заявление было подписано во вторник", — сказали в пресс-службе.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Утром 28 января стало известно, что полотно найдено. Картина обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку.

В пятницу картина вернулась в Третьяковскую галерею. Изначально планировалось, что посетители выставки Куинджи уже не увидят "Ай-Петри. Крым", так как картина вернется в Русский музей. Теперь для сохранности полотно выставляется под стеклом.