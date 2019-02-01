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Из Третьяковской галереи уволили хранителя после инцидента с картиной Куинджи 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Хранитель, работавший в зале Третьяковской галереи, откуда 27 января была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", уволен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе галереи.
"Хранитель был уволен. Заявление было подписано во вторник", — сказали в пресс-службе.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Утром 28 января стало известно, что полотно найдено. Картина обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку.
В пятницу картина вернулась в Третьяковскую галерею. Изначально планировалось, что посетители выставки Куинджи уже не увидят "Ай-Петри. Крым", так как картина вернется в Русский музей. Теперь для сохранности полотно выставляется под стеклом.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Архип Куинджи , Республика Крым
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