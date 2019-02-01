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СК в Пермском крае начал проверку после обнаружения на улице головы мужчины 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники следственного управления начали проверку после обнаружения на улице города Кизел головы мужчины, которую могли отгрызть бездомные собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
По предварительной версии следствия, мужчина замерз, а позже бродячие собаки отгрызли у него голову, поскольку при первичном осмотре находки эксперты не обнаружили признаков криминального отсечения.
"Предварительно установлено, что голову не отрубали и не отпиливали — на ней есть следы укусов животных, то есть, скорее всего, голову отгрызли собаки. Таким образом, криминала, вероятно, не будет", — рассказали в СК.
По информации следователей, на данный момент голова не идентифицирована, но следственные органы предполагают, что она принадлежит мужчине, который пропал без вести 4 января.
В пресс-службе СУСК РФ по региону добавили, что следователи продолжают проверку по факту обнаружения фрагмента тела. "Будем идентифицировать, выяснять все обстоятельства", — заключили в управлении.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Кизел , Пермский Край
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