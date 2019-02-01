СК в Пермском крае начал проверку после обнаружения на улице головы мужчины

По предварительной версии следствия, мужчина замерз, а позже бродячие собаки отгрызли у него голову, поскольку при первичном осмотре находки эксперты не обнаружили признаков криминального отсечения.

"Предварительно установлено, что голову не отрубали и не отпиливали — на ней есть следы укусов животных, то есть, скорее всего, голову отгрызли собаки. Таким образом, криминала, вероятно, не будет", — рассказали в СК.

По информации следователей, на данный момент голова не идентифицирована, но следственные органы предполагают, что она принадлежит мужчине, который пропал без вести 4 января.

В пресс-службе СУСК РФ по региону добавили, что следователи продолжают проверку по факту обнаружения фрагмента тела. "Будем идентифицировать, выяснять все обстоятельства", — заключили в управлении.