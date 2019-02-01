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Боевикам ИГ*, планировавшим теракты в Москве, вынесли приговор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Боевики "Исламского государства"*, планировавшие серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
Следователи установили участника террористической организации "Исламское государство"* — М. Бабаева, который создал группу МТО "ИГИЛ"* и привлек в нее Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева, планировавших серию терактов в Москве. Кроме того, они планировали нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.
"В 2018 году суд признал Бабаева М. С., Джанатлиева Ш. М., Махадалиева Н. Е., Газимагомедова Х. А., Тукиева З. М. виновными в совершении преступления… и приговорил их к различным срокам лишения свободы, от 14 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Происшествия , ФСБ , Исламское государство , ФСИН , Москва , Московская область
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