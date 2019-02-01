В мэрию Чебаркуля пришли с обысками

По предварительным данным, следственные действия проходят на муниципальном унитарном предприятии «Теплоком», а также в компаниях «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). По словам источника в администрации Чебаркуля, работают как полицейские, так и сотрудники Следственного комитета России (СКР).

Как отмечает издание, обыски и выемки документов проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц мэрии по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).