Хирург рассказал о пожаре в клубе «Ночных волков»

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что в его байкерском центре загорелся склад, где хранились ненужные декорации. Об этом сообщает «Царьград».

СМИ писали, что в ночь на 1 февраля в клубе Sexton, принадлежащем «Ночным волкам», произошел пожар.

Залдостанов рассказал, что возгорание уже ликвидировали, никто не пострадал.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что при пожаре травмы получил как минимум один человек. Хирург эту информацию опроверг.

Он также заявил, что из-за пожара «Ночные волки» подвергнутся нападкам «пятой колонны».

«Вони сейчас будет от пятой колонны… чего только не пишут уже», — заявил он.

По мнению Залдостанова, «Ночных волков» начнут «мучить по полной».