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Хирург рассказал о пожаре в клубе «Ночных волков» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что в его байкерском центре загорелся склад, где хранились ненужные декорации. Об этом сообщает «Царьград».
СМИ писали, что в ночь на 1 февраля в клубе Sexton, принадлежащем «Ночным волкам», произошел пожар.
Залдостанов рассказал, что возгорание уже ликвидировали, никто не пострадал.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что при пожаре травмы получил как минимум один человек. Хирург эту информацию опроверг.
Он также заявил, что из-за пожара «Ночные волки» подвергнутся нападкам «пятой колонны».
«Вони сейчас будет от пятой колонны… чего только не пишут уже», — заявил он.
По мнению Залдостанова, «Ночных волков» начнут «мучить по полной».
В московском управлении МЧС сообщали, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. По словам спасателей, загорелась отдельно стоящая металлическая нежилая постройка. Первоначально СМИ писали, что в клубе загорелась сцена.
Комментарии1
Происшествия , Александр Залдостанов , Ночные волки , МЧС , ИТАР-ТАСС
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