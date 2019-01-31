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В Петербурге эвакуировали более 25 тысяч человек 

Рамблер 15 часов назад
Фото: ТАСС
Мнимые угрозы взрывов привели к эвакуации почти 30 тысяч петербуржцев, сообщает «Фонтанка».
Накануне на электронные почты учебных и государственных учреждений, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных и бизнес-центров поступили 75 угроз с трех зарегистрированных в Болгарии электронных адресов.
Письма поступали примерно с 10:00 до 16:00 и содержали предупреждения о готовящихся взрывах и «пролитии крови невинных людей». Проверка наличия бомб была проведена в 62 зданиях, 41 из них было эвакуировано — там находились 29514 человек.
Ни одно взрывное устройство найдено не было. Вечером того же дня уже местные мнимые террористы «заминировали» несколько зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе жилой дом и детский сад.
Осенью 2017 года в России произошла волна телефонного терроризма. Тогда из двух тысяч зданий в 170 городах страны были эвакуированы около 1,5 миллиона человек, но ни одна бомба найдена не была.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что звонки поступали из США, Японии, Турции и с Украины.
Комментарии9
Происшествия , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Фонтанка.Ру , Болгария , Санкт-Петербург
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