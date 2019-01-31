В Петербурге эвакуировали более 25 тысяч человек

Мнимые угрозы взрывов привели к эвакуации почти 30 тысяч петербуржцев, сообщает «Фонтанка»

Накануне на электронные почты учебных и государственных учреждений, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных и бизнес-центров поступили 75 угроз с трех зарегистрированных в Болгарии электронных адресов.

Письма поступали примерно с 10:00 до 16:00 и содержали предупреждения о готовящихся взрывах и «пролитии крови невинных людей». Проверка наличия бомб была проведена в 62 зданиях, 41 из них было эвакуировано — там находились 29514 человек.

Ни одно взрывное устройство найдено не было. Вечером того же дня уже местные мнимые террористы «заминировали» несколько зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе жилой дом и детский сад.

Осенью 2017 года в России произошла волна телефонного терроризма. Тогда из двух тысяч зданий в 170 городах страны были эвакуированы около 1,5 миллиона человек, но ни одна бомба найдена не была.