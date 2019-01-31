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В Петербурге эвакуировали 17,5 тысяч человек после сообщений об угрозах взрыва 

RT на русском 15 часов назад
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге после сообщений об угрозе взрыва в ряде социальных объектов города из зданий школ, больниц и торговых центров были эвакуированы 17,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
«В общей сложности в Петербурге были эвакуированы 17,5 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что всего было зафиксировано 55 ложных сообщений о минировании зданий, ни одно из них не подтвердилось.
Ранее портал «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы передавал, что в Санкт-Петербурге проверяют более 60 зданий после получения звонков о «минировании» объектов.
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