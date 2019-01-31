В Петербурге эвакуировали 17,5 тысяч человек после сообщений об угрозах взрыва

Санкт-Петербурге после сообщений об угрозе взрыва в ряде социальных объектов города из зданий школ, больниц и торговых центров были эвакуированы 17,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. «В общей сложности в Петербурге были эвакуированы 17,5 тыс. человек», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что всего было зафиксировано 55 ложных сообщений о минировании зданий, ни одно из них не подтвердилось. Ранее портал «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы передавал, что в Санкт-Петербурге проверяют более 60 зданий после получения звонков о «минировании» объектов.